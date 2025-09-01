Люди пострадали в результате аварийной посадки вертолета МЧС РФ на Сахалине

Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС РФ, совершил аварийную посадку в районе вулкана Кудрявый в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал "ЧП Сахалин".

© Газета.Ru

Инцидент произошел еще 29 августа, но информация о нем появилась только сейчас. Из материала следует, что при посадке воздушное судно завалилось на бок. В результате несколько человек получили травмы. Сколько именно было пострадавших, в публикации не уточняется.

"Вертолет восстановлению не подлежит", — отмечается в тексте.

26 августа в аэропорту города Нижневартовска экстренно сел самолет компании Air China, следовавший из Лондона в Пекин. По данным Telegram-канала Baza, причиной стало отказавшее оборудование — экипаж воздушного судна прервал полет из-за проблем с одним из двигателей.

Всего на борту находились 311 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме: лайнер самостоятельно развернулся на полосе и дошел до перрона на одном двигателе.

Сотрудники аэропорта, в свою очередь, оперативно подготовились к приему самолета и быстро подогнали к нему подходящий трап.