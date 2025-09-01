В РФ значительно выросло число детей, ставших жертвами IT-преступлений

За семь месяцев текущего года в России на 25,2% увеличилось число детей и подростков, ставших жертвами преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, количество несовершеннолетних пострадавших достигло почти 5 тыс. Кроме того, потерпевшими стали и более 71 тыс. пенсионеров, что на 0,4% больше, чем годом ранее.

В МВД добавили, что в России потерпевшими от противоправных посягательств чаще всего являются люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов ранее заявил об ожидающемся росте числа мошеннических атак на школьников в преддверии нового учебного года.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова также рассказала, что мошенники стали предлагать подросткам заработок за «прослушивание музыки», втягивая их тем самым в финансовую пирамиду.