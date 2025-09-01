На камчатском вулкане Вилючинский едва не замерз турист

Спасателям удалось спустить с вулкана Вилючинский на Камчатке едва не замерзшего туриста. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Турист решил осуществить восхождение на вулкан и заночевал на середине пути.

После захода солнца температура воздуха резко понизилась, и альпинисту не хватило снаряжения для того, чтобы согреться. Мужчине пришлось срочно обратиться к спасателям. Они поднялись на высоту около 1100 метров и спустили туриста, который к тому времени чуть не замерз.

8 августа стало известно, что вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал шестерых туристов с вулкана Крашенинникова на Камчатке после экстренной посадки коммерческого вертолета.

В этот же день сообщалось, что сеть природных парков "Вулканы Камчатки" дала туристам рекомендации по безопасному посещению вулканов после серии несчастных случаев.