В Техасе попытавшийся разыграть соседа мальчик получил пулевое ранение

В американском штате Техас 10-летний мальчик попытался разыграть соседа, в результате чего получил тяжелое пулевое ранение. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию. По данным канала, мальчик вместе с друзьями, предположительно, хотели устроить розыгрыш, похожий на Door Kicking Challenge ("Выбивание дверей ногой").

© Газета.Ru

В рамках пранка группа должна была записать видео, на котором пинает и стучит в дверь, а затем убегает.

"Пострадавшему ребенку, который совершил проделку с друзьями, на месте происшествия оказали помощь сотрудники пожарной службы Хьюстона, а затем доставили в ближайшую больницу, где в воскресенье днем ​​он находился в критическом состоянии", - говорится в материале.

В полиции отметили, что на месте инцидента задержали и допросили одного человек. Расследование произошедшего продолжается. 13 августа в Алтайском крае 11-летнюю девочку не спасли после случайного попадания пули в шею. Инцидент произошел в селе Староглушенка.

По данным следствия, 13-летний мальчик выстрелил из пневматического ружья в забор, однако пуля отрикошетила и попала в шею ребенку, который стоял рядом.