В Индии женщина кастрировала духовного гуру после многолетнего насилия. Об этом сообщает IOL.

23-летняя жительница штата Керала совершила самосуд, напав на 54-летнего мужчину с ножом после очередной попытки изнасилования. После произошедшего она сама пришла в полицейский участок, чтобы дать показания. Она рассказала, что мужчина насиловал ее с тех пор, как ей исполнилось 15 лет. Он был вхож в дом семьи, поскольку читал молитвы над парализованным отцом жертвы.

Пострадавший был доставлен в больницу в Тривандраме, где врачи провели экстренную реконструктивную операцию, однако она не увенчалась успехом. Поскольку пенис был отделен почти на 90 процентов, пришить его не удалось. Мужчина заявил, что сам отсек себе половой орган, однако полиция предъявила ему обвинения в изнасиловании.

Главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян назвал действия женщины «смелым и сильным поступком». Вопрос о возбуждении дела против нее остается открытым.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина откусила часть пениса мужу. Это произошло во время похода в театр, где мужчина застал жену с любовником.