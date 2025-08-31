Во Львове произошла стрельба недалеко от места убийства Парубия

В городе Львов на западе Украины произошла стрельба поблизости от того места, где накануне расправились с бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием. Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным украинских пабликов, инцидент произошел на улице Владимира Великого у магазина «Рошен». На место прибыли правоохранители и врачи.

Накануне во Львове убили бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Парубий скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».