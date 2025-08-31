Стали известны подробности расследования убийства экс-спикера Рады

Украинские силовики устанавливают пути отхода киллера с места убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, правоохранители отслеживают передвижение подозреваемого по камерам и пытаются выяснить, как он получил форму курьера. Также проверяются номера телефонов и арендованные квартиры, чтобы установить его личность и возможных сообщников.

Версию, что киллер был официальным сотрудником службы доставки, также проверяют, но она считается маловероятной. Скорее всего, форму он купил или украл. По этой причине изучаются данные о подобных кражах и объявления о продаже.

Ранее стало известно, что депутат Рады Дмитрук обратил внимание на одно действие Парубия за пару месяцев до смерти.