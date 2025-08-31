Задержанных в Самарской области футболистов могут депортировать

Игроки любительской футбольной команды ФК Team Young могут быть депортированы из России в связи с правонарушениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

© ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В правоохранительных органах подтвердили, что около 20 футболистов любительской футбольной команды Team Young были задержаны в Самарской области.

«Большинство — нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — сообщили в МВД.

Там отметили, что футболисты нападали на соперников, зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.

Инцидент произошел в Самарской области во время матча Регулярной футбольной любительской лиги. В соцсетях распространили кадры, на которых команда Team Young якобы напала на футболистов команды Estetica.

Также появилось видео, где силовики проводят рейд в футбольном манеже.

После матча дисциплинарная комиссия дисквалифицировала несколько футболистов Team Young, а в УМВД России по Самаре организовали проверку конфликта между спортсменами.