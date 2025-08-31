Российскую школьницу жестоко избили на стадионе

В Калининградской области школьницу жестоко избили. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

© Telegram-канал Amber Mash

По данным канала, на стадионе в Гусеве девочку били по лицу, голове, вырывали ей волосы и припечатывали к земле. Крики жертвы заглушал смех подростков. Прохожая увидела происходящее и попыталась остановить избиение. Однако потерпевшую просто отвели со стадиона на трубы и продолжили бить. Там смеющиеся наблюдатели уже прервали мучения.

Полиция установила всех участников, проводится проверка.

