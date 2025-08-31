СК возбудил дело после смертельного отравления алкоголем в Балахне

Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело после отравления суррогатным алкоголем пяти человек в Балахне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в СК, четверо жителей Балахны - трое мужчин и женщина - попали в больницу в ночь на 31 августа с признаками отравления суррогатным алкоголем. Несмотря на усилия врачей, спасти их жизни не удалось. Еще один мужчина, употреблявший тот же напиток, умер у себя в квартире.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц".

Сейчас следователи выясняют, что именно пили жертвы и кто этот алкоголь произвел.

По информации Telegram-канала Mash, речь идет о самогоне, который компания купила в некоем "веселом гараже", чтобы отметить День города. Праздник в Балахне прошел накануне.