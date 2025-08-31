Футболистов задержали в Самарской области за разжигание межнациональной розни

В Самарской области силовики задержали около 20 футболистов любительской команды ФК Team Young. Во время игр они вели себя вызывающе и оскорбляли других игроков и зрителей по национальному признаку. Несколько спортсменов-любителей оказались мигрантами-нелегалами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Канал отмечает, что футболисты постоянно нападали на соперников и зрителей и оскорбляли всех по национальному признаку. В этом им помогали болельщики-земляки, которые приходили на игры и также участвовали в конфликтах.

На опубликованных кадрах видно, как в футбольный манеж вбегают силовики и укладывают некоторых игроков лицом в землю.

Канал сообщает, что в ходе проверки выяснилось, что несколько человек проживали в России нелегально. Некоторые во время задержания находились в состоянии наркотического опьянения.

Официального подтверждения информации пока нет.