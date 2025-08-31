В Нижегородской области зафиксирован случай отравления суррогатным алкоголем. По предварительным данным, погибли пять человек, пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел накануне, в жилом доме на улице Чапаева в городе Балахна.

По данным канала, 2 человека скончались до приезда скорой помощи, 3 умерли по пути в больницу.

Следователи работают на месте ЧП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в июне 2023 года несколько жителей Богородска Нижегородской области были госпитализированы с отравлением. Пострадавшие употребляли сидр, который купили в сети разливных напитков.

Кроме того, случаи отравления алкоголем были зафиксированы в Самарской и Ульяновской областях.