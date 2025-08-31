Следователи рассказали, как погиб парашютист в Московской области
В Западном МСУТ СК России рассказали подробности гибели парашютиста в Московской области.
В официальном сообщении говорится, что мужчина 1979 года рождения выполнял прыжок с парашютом с воздушного судна Ми-8 вечером субботы, 30 августа, но при приземлении получил травмы, в результате которых скончался на месте происшествия.
Следователи начали проверку после гибели парашютиста, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что погибший парашютист был кандидатом в мастера спорта по парашютному спорту.