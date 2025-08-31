Спасатели эвакуировали шестерых альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алматинской области. Пятеро из них являются гражданами России, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

По данным портала, группа не смогла продолжить движение после того, как двое участников получили травмы ног в результате камнепада на пике Сатпаева.

Специалисты определили местоположение группы на высоте 4300 м и эвакуировали всех туристов с помощью вертолета.

В аэропорту пострадавших передали бригаде скорой помощи.

Напомним, что в 2018 году группа экстремалов попала под камнепад на леднике Скрябина в Киргизии. Один альпинист погиб, шестерых удалось эвакуировать.

В 2019 году в Карачаево-Черкесии во время соревнований по альпинизму в районе поселка Архыз один из альпинистов сорвался из-за камнепада. Его спасли четверо бойцов спецназа «Гром».

В июле 2025 года два альпиниста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели эвакуировали их с высоты в 3800 м.