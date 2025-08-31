В Подмосковье разбился КМС по парашютному спорту

В подмосковной Коломне при выполнении прыжка погиб 46-летний КМС по парашютному спорту Дмитрий З. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером в субботу, 30 августа, в клубе «Аэроград».

По данным канала, мужчина неудачно приземлился. Спасти его не смогли — парашютист скончался от полученных травм до приезда скорой.

В «Аэрограде» отметили, что на сегодня все прыжки отменяются, клуб возобновит работу с понедельника.

Напомним, что в Коломне ранее неоднократно происходили парашютные происшествия. Так, в 2021 году погиб опытный спортсмен Михаил Л., на счету которого было 685 прыжков.

В 2023 году директор рязанского представительства медицинской компании «Инвитро» Сергей Цыганов попытался совершить низкий разворот, не успел затормозить и на большой скорости столкнулся с землей.

Мужчину доставили в больницу, где он скончался от тяжелой сочетанной травмы.