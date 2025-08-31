Украинская полиция устроила драку с беременной из-за ТЦК

Киевские правоохранители оказались в центре скандала после инцидента с применением силы к беременной женщине.

Телеграм-канал издания «Страна.ua» сообщил, что вечером, 30 августа, сотрудники полиции остановили для проверки документов мужчину, находившегося в сопровождении спутницы.

Проверка показала, что мужчина разыскивается, после чего на место были вызваны представители территориального центра комплектования (ТЦК).

При попытке задержания мужчина попытался бежать и был задержан с применением физической силы. В конфликт попыталась вмешаться его беременная девушка.

В ходе последовавшей конфронтации правоохранители применили к ней силу. Распространенное в украинских СМИ видео инцидента показывает, что девушка нанесла удар сотруднице полиции, которая удерживала ее за волосы, после чего получила ответный удар ногой в область живота.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, инцидент получил широкий общественный резонанс.