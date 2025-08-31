39 полякам запретили въезд в Россию

Устроившим несанкционированную акцию в мемориальном комплексе "Медное" под Тверью 39 гражданам Польши запретили въезд в Россию на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Полицией вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации участникам несогласованной акции под Тверью", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось о несанкционированных акциях на мемориальном комплексе "Медное" под Тверью. Полиция установила всех участников мероприятия.