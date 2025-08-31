Сухогруз NS Pride, который ходит под флагом Белиза, подорвался на неустановленном взрывном устройстве близ одесского побережья, рассказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Согласно данным MarineTraffic, 26 августа балкер вышел из турецкого Зонгулдака и 28 августа прибыл в Сулину в Румынии на границе с Украиной.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место», — признал Плетенчук.

По его словам, среди членов экипажа никто не пострадал, судно осматривают и, вероятно, оно сможет продолжить движение собственным ходом.

Судно NS Pride было построено в 1988 году, его длина — 95 м, ширина — 16 м, следует из данных VesselFinder.

Напомним, что в 2022 году украинские военные моряки без составления схем минных постановок выставили в Черном море свыше 400 якорных и якорных речных мин устаревшего типа, произведённых в первой половине XX века. В дальнейшем сорванные штормами мины были замечены у побережья Болгарии, Турции, Румынии.

Ранее сообщалось, что в Черном море на мине подорвался балкер Georgia S с украинским зерном. Судно под флагом Либерии шло из порта Южный (Одесская область Украины) в румынскую Констанцу.