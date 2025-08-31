Пожар в Балашихе начали тушить вертолеты

Вертолеты Ми-8 и Ка-32 вылетели на место пожара в Балашихе, где горит склад. Об этом сообщает МЧС России.

Склад на улице Звездная, 11 загорелся в Балашихе в воскресенье утром. Площадь пожара составляет 4000 кв м.

«К тушению привлечены вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра», — сказано в сообщении спасателей.

Отмечается, что пожарным сложно работать из-за сильной задымленности и «высокой горючей загрузки помещения». На месте находится более 80 специалистов и 30 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В соцсетях пишут, что горит складской комплекс, где хранятся автомобильные эмали и краска. Местные жители отмечают, что «видели вертолет только что».