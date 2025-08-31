Подорвавшийся на мине сухогруз терпит бедствие вблизи Одессы

Сухогруз, предположительно подорвавшийся на мине вблизи Одессы, терпит бедствие
Украинский сухогруз, вероятно, подорвался на мине вблизи побережья Одессы и начал тонуть. Об этом сообщили украинские СМИ.
Взрыв произошел недалеко от берега, после чего корпус судна получил серьезные повреждения. Издание «Страна» сообщает, что сейчас сухогруз имеет сильный дифферент на корму, вода поступает в трюм. Название и принадлежность судна пока неизвестны, официальных комментариев от украинских или международных властей не поступало.
Первые с начала СВО бомбы долетели до Одесской области
Это не первый подобный инцидент в регионе. В начале августа в результате взрыва двух мин на одном из пляжей Одесской области погибли три человека. Украинские военные активно ставили мины в Черном море с 2022 года. После этого отдельные бомбы срывались со своих мест штормом и дрейфовали обратно к берегам Украины, некоторые из них были обнаружены у берегов Турции.