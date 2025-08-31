Подорвавшийся на мине сухогруз терпит бедствие вблизи Одессы

Украинский сухогруз, вероятно, подорвался на мине вблизи побережья Одессы и начал тонуть. Об этом сообщили украинские СМИ.

© Global look

Взрыв произошел недалеко от берега, после чего корпус судна получил серьезные повреждения. Издание «Страна» сообщает, что сейчас сухогруз имеет сильный дифферент на корму, вода поступает в трюм. Название и принадлежность судна пока неизвестны, официальных комментариев от украинских или международных властей не поступало.

Первые с начала СВО бомбы долетели до Одесской области

Это не первый подобный инцидент в регионе. В начале августа в результате взрыва двух мин на одном из пляжей Одесской области погибли три человека. Украинские военные активно ставили мины в Черном море с 2022 года. После этого отдельные бомбы срывались со своих мест штормом и дрейфовали обратно к берегам Украины, некоторые из них были обнаружены у берегов Турции.