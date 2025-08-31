В Москве женщина пыталась убить новорожденного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери новорожденного ребенка. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, фигурантка, находясь в квартире жилого дома на улице Теплый Стан в Москве, родила мальчика и оставила новорожденного в унитазе. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогла, так как проживающая совместно с ней девушка вызвала скорую, и ребенок оперативно был доставлен в городскую больницу.