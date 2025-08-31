Ураган повредил больницу в Биробиджане

Ураган повредил крышу и подтопил здание инфекционной больницы в Биробиджане. Об этом сообщила врио главы Еврейской АО Мария Костюк.

В воскресенье Костюк рассказала об инциденте в Telegram-канале.

«Здание Инфекционной больницы пострадало от ураганной погоды. Повреждена крыша, незначительно подтоплен четвертый этаж», — написала глава региона.

По ее словам, сейчас ущерб оценивается, ремонтники устраняют последствия, чтобы другие этажи не пострадали от осадков.

Для пациентов угрозы нет, эвакуация не потребовалась. Больница продолжает работу в штатном режиме.

Костюк отметила, что в пострадавших от урагана районах аварийные службы восстанавливают инженерные сети и линии электропередач.

Ураганный ветер, проливной дождь и град накануне обрушились на Биробиджан. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия непогоды, приводят в порядок дороги и тротуары, убирают поваленные деревья.