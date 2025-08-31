В подмосковной Балашихе в воскресенье утром, 31 августа, начался крупный пожар. О пострадавших не сообщается, пишет пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в микрорайоне Новый Свет, на улице Звездная, дом 11, в складских помещениях.

Над горящим зданием поднимается густой черный дым. По предварительным данным, площадь пожара составляет 4 тыс. «квадратов».

На месте работают пожарные, наблюдается открытое горение и слышны взрывы.

Очевидцы предположили, что на складе хранились газовые баллоны и горюче-смазочные материалы. Причины пожара выясняются.