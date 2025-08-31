В Приморье медикам скорой пришлось вызывать росгвардейцев

Российская Газета

В городе Уссурийске Приморского края сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии защитили врачей скорой помощи от агрессивного местного жителя, сообщает сайт регионального управления ведомства.

Вечером на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Уссурийска поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной в карете скорой медицинской помощи.

Уже через несколько минут на место происшествия на улицу Некрасова прибыл наряд Росгвардии. Медицинские работники рассказали, что приехали по экстренному вызову к пожилой женщине.

Во время оказания помощи в квартиру зашел сын женщины в состоянии алкогольного опьянения, устроил громкий скандал и выражался нецензурной бранью.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия 50-летнего мужчины и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

