Беспилотник упал на дорогу в Средней Ахтубе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, на данный момент на месте работают сапёры.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале администрации региона.

Также Бочаров добавил, что в южных районах области в результате падения обломков БПЛА произошли локальные возгорания сухой растительности, их оперативно потушили.

Днём ранее в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.