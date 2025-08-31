Stop Grave: доходы ворующих деньги у россиян украинских мошенников упали
В одесском подпольном движении Stop Grave рассказали, что доходы украинских телефонных мошенников, которые крадут у россиян деньги, упали.
«У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы», — передаёт слова представителя движения РИА Новости.
Ранее в агентстве писали, что украинских мошенников учат «вкладывать душу» в разговор с жертвой.
В мае в МВД России сообщали, что на Украине действуют более 200 мошеннических кол-центров.