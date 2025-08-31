Мошенники могут имитировать голос родителей для обмана ребенка

Ребёнку необходимо объяснить, как мошенники маскируются под друзей, учителей или даже родственников, чтобы выманить личные данные, предупредил в беседе с RT старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

«Например, фишинговые ссылки могут скрываться в безобидных на первый взгляд опросах, а в играх могут предлагать «бесплатные» внутриигровые бонусы в обмен на пароль от аккаунта. Злоумышленники могут предлагать вознаграждение ребёнку за сдачу в «аренду» его аккаунта в соцсетях или мессенджерах или за предоставление реквизитов уже оформленной банковской карты», — предупредил эксперт.

Также, по его словам, мошенники могут просить обналичить денежные средства и передать их третьим лицам.

«За это подростку могут обещать процент от обналиченной суммы. Важно донести, что, например, геометки на фотографиях, публикуемых в соцсетях, раскрывают ежедневные маршруты, а передача номера карты родителей даже знакомым может привести к потере средств», — отметил собеседник RT.

Отмечается, что практические шаги по защите начинаются с базовых настроек устройства.

«На Android стоит активировать режим «Высокая точность» в разделе «Местоположение», чтобы смартфон использовал GPS, Wi-Fi и мобильные сети для точного отслеживания. На iOS аналогичные функции доступны через «Семейный доступ» и приложение «Локатор», где можно настроить оповещения о прибытии или об уходе из определённых мест», — посоветовал Лопатин.

Установка приложений — ещё один критически важный момент, объяснил специалист.

«Ребёнок должен понимать, что скачивать программы можно только из официальных магазинов — Google Play или App Store. На Android стоит заблокировать загрузку из неизвестных источников в настройках безопасности, а на iOS это ограничение включено по умолчанию. Антивирусные решения добавят дополнительный уровень защиты, сканируя ссылки на наличие вредоносного кода. Для игровых аккаунтов рекомендуется использовать уникальные пароли и регулярно проверять активность: случаи кражи виртуальных предметов или взлома через «бесплатные» моды стали частым явлением», — предупредил аналитик.

Особую опасность представляют мошеннические схемы с использованием нейросетей, отметил собеседник RT.

«Злоумышленники могут имитировать голос родителей в мессенджерах, чтобы потребовать срочно перевести деньги, или взламывать аккаунты друзей, рассылая фишинговые ссылки. Чтобы снизить риски, настройте смс-оповещения обо всех операциях по детской карте и объясните, что даже знакомые в сети могут оказаться мошенниками. В соцсетях ребёнок должен добавлять в друзья только тех, кого знает лично, а в профилях избегать упоминания школы, адреса или других идентифицирующих данных», — добавил Лопатин.

При этом, как пояснил эксперт, родительские приложения и настройки помогают фильтровать очевидные угрозы, но не заменяют критического мышления.

«Подросток, знающий, как работает двухфакторная аутентификация или почему нельзя публиковать фото билета на концерт с QR-кодом, уже защищён лучше, чем тот, кто полагается только на запреты. Постепенно расширяйте права: разрешайте самостоятельно настраивать приватность в соцсетях, выбирать игры, но с условием, что каждое решение будет обсуждаться», — заключил собеседник RT.

