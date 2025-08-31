Соратники экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия считают Россию причастной к его убийству. Их главная версия — «рука Кремля»: месть за активное участие в Майдане и за события 2014 года.

При этом некоторые соратники бывшего председателя украинского парламента допускают, что его убийство может иметь «внутриполитическую подоплеку» и быть связано с «ожиданиями неких грядущих политических потрясений» в стране.

Украинское издание «Страна.ua» также выдвинуло предположение, что Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Основная версия, которая сейчас рассматривается в политических кругах, — это месть за его прошлые действия — за Майдан [2014 года] и за 2 мая в Одессе. В таком случае организатором является либо Россия, либо связанные с ней силы на Украине «Страна.ua» украинское издание

Глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко заявил, что в настоящий момент следствие рассматривает несколько версий, в том числе о якобы «российском следе».

В Раде назвали виновного в убийстве Парубия

Президент Украины Владимир Зеленский ответственен за убийство Парубия, считает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его словам, смерть экс-спикера Рады стала следствием действий террористического режима на Украине. Он также указал, что деятельность бывшего председателя пересекалась с политикой украинского лидера и, возможно, приводила к конфликтам и разногласиям.

Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Рады Владимир Олейник счел, что Парубия «настигла карма» за организацию и руководство событиями в Одессе, активное участие в госперевороте, а также участие в расколе православия и запрет русского и венгерского языков.

По мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, ликвидация политика является началом «зачистки бенефициаров» Майдана.

Порошенко пообещал найти исполнителей убийства экс-председателя Рады

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), с которым Парубий состоял во фракции Рады «Европейская солидарность», прокомментировал его ликвидацию.

Порошенко пообещал найти виновных в убийстве Парубия. «Мы приложим все усилия, чтобы найти исполнителей», — написал он в соцсетях.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Предполагаемый стрелок был одет в форму курьера, выпустил в политика восемь пуль, после чего спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Парубий скончался еще до приезда медбригады скорой. Момент убийства экс-спикера Верховной Рады сняла уличная камера.