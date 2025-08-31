В российском городе произошла серия взрывов
В Миллерово Ростовской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.
По их словам, в общей сложности прозвучало 4-5 взрывов, они были слышны в нескольких районах города. Как утверждают очевидцы, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники.
Официальная информация пока не поступала. Сведения о пострадавших и разрушениях отсутствуют.