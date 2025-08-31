В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три человека.

Об этом сообщает оперштаб региона.

«В Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали двое», — говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы контузии и слепые осколочные ранения. Кроме того, после атаки повреждены одна квартира и семь автомобилей.

Ещё одна женщина пострадала при сбросе взрывного устройства с БПЛА в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

«В тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, ранениями шеи и ног главой поселения она доставлена в Шебекинскую ЦРБ», — уточняет оперштаб.

Ранее беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал коммерческий объект в Белгороде.

Кроме того, в результате ударов украинских войск по территории Брянской области пострадали три человека.