Наговицина перед восхождением на пик Победы подписала расписку

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии, перед восхождением подписала расписку, снимающую ответственность с туристической фирмы в случае ЧП не по вине компании. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, который есть в распоряжении издания, Наговицина берет на себя ответственность за «состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность» в случае получения какого-либо увечья, произошедшего по ее вине или неосторожности.

В расписке также говорится о том, что альпинистка не будет иметь материальных, административных и юридических претензий к компании или ее сотрудникам.