КТК: нефти и масляных пленок на черноморском побережье после утечки нет

Нефти и нефтесодержащих плёнок на черноморском побережье от пляжа села Южная Озереевка до пляжей Анапы в результате утечки на терминале «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) нет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Реализован визуальный контроль прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа, нефти и нефтесодержащих плёнок не обнаружено», — говорится в сообщении.

КТК завершает основные работы по ликвидации разливов нефти в Чёрном море.

Объём вытекшей нефти и причины происшествия уточняются.

29 августа сообщалось, что выход нефти произошёл на выносном причале КТК в Чёрном море во время производства грузовых операций.