Более 17 тысяч жителей Курской области остались без света из-за обстрела

Российская Газета

Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, при обстреле города Рыльска перебит провод электроподстанции "Рыльск 110 кВ".

В результате нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции. Без электричества осталось порядка 17,1 тысячи потребителей.

Глава региона заверил, что будет сделано все, чтобы в ближайшее время восстановить подачу электроэнергии.

Кроме того, в результате обстрела в хуторе Фонов посечен фасад и повреждено остекление двухэтажного многоквартирного дома и придомовой постройки.