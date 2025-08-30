Мужчина в полотенце разгромил клинику жены футболиста Смолова

В Москве произошел необычный инцидент в психологической клинике, принадлежащей Карине Смоловой, супруге известного футболиста Федора Смолова.

Как сообщает телеграм-канал «112», примерно в три часа ночи в учреждение проник полуобнаженный мужчина, одетый лишь в полотенце и косынку, с кистью в руках.

На кадрах видеонаблюдения видно, как злоумышленник устроил погром на стойке ресепшена, обернулся оконной шторой и даже успел поспать в помещении клиники. Его визит продлился около трех часов — примерно в 7 утра он покинул здание, завернувшись в портьеру и оставив после себя кисть.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы действий незваного гостя. Несмотря на беспорядок, клинике удалось быстро восстановить работу и возобновить прием пациентов.