Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде и умер

В Гонконгском Диснейленде произошла трагическая смерть 53-летнего филиппинского туриста после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда». Трагедия произошла в пятницу, 29 августа, когда мужчина с хроническим заболеванием внезапно потерял сознание во время поездки и впал в кому.

Несмотря на оперативную доставку в медицинское учреждение и усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По данным издания South China Morning Post, предварительное расследование не выявило нарушений в работе аттракциона или отклонений от правил безопасности. Представители парка развлечений выразили соболезнования семье погибшего и заявили о полном сотрудничестве с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Власти Гонконга продолжают расследование для установления точной причины смерти туриста.