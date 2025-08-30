В тоннеле на Ленинградском шоссе произошел взрыв

В тоннеле на Ленинградском шоссе в Москве взорвался огнетушитель, находившийся в пожарном шкафу на стене. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Взрыв был такой силы, что ящик вывернуло, а корпус огнетушителя отбросило на 50 м, рассказали очевидцы.

На место прибыли экстренные службы. Причины взрыва выясняются, о пострадавших не сообщается. Движение транспорта по тоннелю на фоне ЧП не ограничивалось.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Сулевкент произошел взрыв на автозаправке из-за разгерметизации газовоза во время перекачки топлива.