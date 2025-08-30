В Адыгее заявили о повреждениях 62 жилых объектов из-за обломков БПЛА

В Адыгее при падении обломков БПЛА в поселке Яблоновском были повреждены стекла в 47 квартирах, 15 частных домов, два офиса и один производственный цех. Об этом написал в Telegram-канале глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер.

© Телеграм-канал «Роман Старовойт»

По его словам, на места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб. Кроме того, власти намерены привлечь специалистов ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения.

«В приемное отделение Энемской РБ бригадой СМП был доставлен мужчина с ранением. Ему оказали необходимую помощь», — сообщил Аскер.

Он добавил, что жизнь пострадавшего уже вне опасности, он находится дома, и заверил, что ситуация «под полным контролем».

Прошлой ночью обломки сбитого беспилотника также повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников предприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.