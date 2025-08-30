Воспитательница швырнула ребенка на землю в Челябинске

Прокуратура Курчатовского района Челябинска начала проверку по факту грубого обращения воспитателя с четырехлетним ребенком в детском саду №26 на улице А. Шмакова. Об рассказали с пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел во время утренней прогулки. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как педагог бросает мальчика на землю и дергает его за руки.

По предварительной информации, причиной такого поведения воспитательницы стало якобы непослушание ребенка.

Ведомство проверит действия сотрудников детского сада и соблюдение требований законодательства об образовании. По результатам проверки будет дана оценка действиям воспитателя и приняты соответствующие меры.

