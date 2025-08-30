Стало известно, сколько альпинистка Наговицина могла прожить на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина могла прожить на пике Победы примерно пять дней, если учитывать ее запасы альпинистского газа. Об этом заявил альпинист-спасатель Баир Батуев, сообщает ТАСС.

Батуев участвовал в неудавшейся эвакуации Наговициной. Он был в вертолете, который 16 августа совершил жесткую посадку в горах. Альпинист получил травму позвоночника.

Батуев считает, что Наговицина могла выжить в течение 5 дней.

«Дней пять, наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа. С [поломанной] ногой она могла там передвигаться, наковырять себе снега», — прокомментировал спасатель.

Он отметил, что альпинисты Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд ночевали с Наговициной в палатке, и, скорее всего, «набили снега ей».

Батуев затруднился оценить акклиматизацию Наговициной. Он напомнил, что Лука Синигалья при спуске обморозил руку, затем у него начался отек мозга. Все это произошло очень быстро.

Спасатель отметил, что все альпинисты в роковой группе «очень медленно шли». У Наговициной был опыт восхождения на вершины высотой 5 тысяч метров, она имела второй разряд по альпинизму. При этом ей не хватало физической выносливости, чтобы идти на пик Победы.

По мнению Батуева, в Киргизии нужно изменить допуск к восхождениям на сложные горные вершины. Спортсмен напомнил, что ранее на пик Победы мог взойти альпинист, имеющий уровень не ниже кандидата в мастера спорта.