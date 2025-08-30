Момент убийства бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия во Львове попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовали украинские телеграм-каналы.

На кадрах видно, что киллер поджидал политика за припаркованным автомобилем, он настиг его со спины и выстрелил в голову несколько раз.

Парубий погиб на месте, убийца спрятал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

В силовых структурах заявили, что во Львове объявлен план «Сирена», преступника ищут.

Стали известны обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Парубия

Ранее украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что киллер произвел 8 выстрелов в политика, после чего скрылся с места преступления. Мотивы убийцы пока неясны.

Военный корреспондент Евгений Поддубный также прокомментировал убийство бывшего секретаря СНБО Украины и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который также являлся одним из идеологов Евромайдана.

Репортер напомнил, что Парубий активно препятствовал расследованию трагедии после массового убийства людей в Доме профсоюзов в Одессе, к организации которой он был причастен.