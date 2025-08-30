Момент убийства Парубия попал на видео

Бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Видео с моментом убийства опубликовали РИА Новости.

На кадрах Парубий спокойно идет по одной из улиц города. К нему приближается со спины мужчина в одежде доставщика еды, достает пистолет, стреляет.

По улице в этот момент спокойно проезжают машины, водители не реагируют на происходящее.

Стали известны обстоятельства убийства экс-спикера Верховной рады Парубия

На последующих кадрах ролика курьер спешно покидает место происшествия. На его спине отчетливо заметна фирменная сумка.

Напомним, что Парубий с ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов «Самообороны Майдана».

В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии.

Парубий был причастен к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием «Второе мая» активно препятствовала расследованию трагедии.

Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.