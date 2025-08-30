Раскрыта неожиданная информация о напавшем на бывшего спикера Верховной Рады

Напавший на бывшего спикера Рады Андрея Порубия был одет в форму курьера, доставляющего еду. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Предположительно, им был курьер "Глово", пишут СМИ», — отмечается в сообщении. Кроме того, издание приложило предположительное фото стрелка.

Ранее стало известно, что бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий убит во Львове. В публикации канал ссылается на сообщение Национальной полиции Украины. В Telegram-канале ведомства появилась публикация о том, что во время стрельбы в Сиховском районе Львова был убит «известный общественный и политический деятель 1971 года рождения».