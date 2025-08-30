Причал с людьми рухнул в море на набережной курортного города в Крыму

На центральной набережной Алушты в Крыму в море обрушился причал с рыбаками. Спасатели эвакуировали людей с места происшествия. Как сообщают в администрации города, пострадавших в результате ЧП не зафиксировано.

Причал обвалился в центре Алушты. В момент происшествия на объекте находились трое рыбаков. Всех удалось спасти сотрудникам экстренных служб. Сооружение находилось в аварийном состоянии. В связи с этим причал был закрыт, о чем напоминали и вывешенные знаки. Однако это не остановило местных рыбаков.

"Причал находится в ведении ялтинского морпорта. Территория была закрыта. Здесь и табличка, на которой написано "Опасно, проход запрещен", – прокомментировали в мэрии.

Работники Крым-Спас эвакуировали троих людей. В результате происшествия жертв и пострадавших не зарегистрировано, уточнили в Алуштинской администрации.