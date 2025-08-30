Пилот погиб при крушении самолета в российском регионе

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Тамбовской области. Летчик погиб, пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в субботу, 30 августа, в районе 10 утра мск в Бондарском районе при орошение полей.

«Жертв и разрушений [на земле] нет, погиб пилот. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно», — пояснили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

На месте работают представители экстренных служб. Причины и обстоятельства ЧП расследуются.

Ранее сообщалось, что 11 сентября 2020 года один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области. Московская межрегиональная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.