МЧС: после пожара на рынке в Волгограде за медпомощью обратились 14 человек

После пожара на рынке в Волгограде за медицинской помощью обратились 14 человек.

Об этом сообщает МЧС России.

«За медицинской помощью обратились 14 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Открытое горение ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгограде горит рынок на площади 300 кв. м. Позднее поступила информация, что огонь охватил 3 тыс. кв. м.

С горящего рынка спасатели эвакуировали 600 человек.