Коллеги пропавшей без вести альпинистки Наговициной дали первые показания

Альпинисты, поднимавшиеся на пик Победы вместе с Натальей Наговициной, дали первые показания о случившемся. Об этом рассказала Елена Калашникова, директор компании, организовавшей экспедицию, сообщает «АиФ».

© соцсети

Калашникова рассказала, что были опрошены все альпинисты, с которыми Наговицина совершала восхождение.

«Проведены все необходимые опросы участников группы, с которой Наговицина поднималась на пик Победы. Показания записаны», — сказала она.

По ее словам, пока неизвестно, будут ли дальнейшие попытки добраться до Наговициной.

Наговицина может навсегда остаться на пике Победы

В МВД Киргизии сообщили, что проводится доследственная проверка инцидента с российской альпинисткой. В отношении компании-организатора, организовавшей восхождение, будет возбуждено уголовное дело.

Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы. Помочь ей не удалось, женщину признали попавшей без вести.