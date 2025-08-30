Коллеги пропавшей без вести альпинистки Наговициной дали первые показания
Альпинисты, поднимавшиеся на пик Победы вместе с Натальей Наговициной, дали первые показания о случившемся. Об этом рассказала Елена Калашникова, директор компании, организовавшей экспедицию, сообщает «АиФ».
Калашникова рассказала, что были опрошены все альпинисты, с которыми Наговицина совершала восхождение.
«Проведены все необходимые опросы участников группы, с которой Наговицина поднималась на пик Победы. Показания записаны», — сказала она.
По ее словам, пока неизвестно, будут ли дальнейшие попытки добраться до Наговициной.
Наговицина может навсегда остаться на пике Победы
В МВД Киргизии сообщили, что проводится доследственная проверка инцидента с российской альпинисткой. В отношении компании-организатора, организовавшей восхождение, будет возбуждено уголовное дело.
Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы. Помочь ей не удалось, женщину признали попавшей без вести.