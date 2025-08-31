Суд в Москве арестовал второго за неделю гражданина РФ по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы санкционировал арест второго за неделю гражданина России по уголовному делу о государственной измене.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку инстанции.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК Российской Федерации (государственная измена)», — говорится в документах.

Днём ранее Мещанский суд Москвы арестовал гражданина Куряева по статье о госизмене.

Также сообщалось, что к 13 годам и одному месяцу колонии строгого режима приговорили жителя Тимашевского района Кубани, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о местах дислокации объектов ПВО.