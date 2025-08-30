Женщина надругалась в ресторане над отмечавшим 40-летие брака мужчиной

В Великобритании пьяная женщина устроила скандал и попыталась совершить сексуальное насилие над пожилым мужчиной, который отмечал в ресторане 40-летие брака с супругой. Инцидент произошел в спа-отеле в городе Крайстчерч. 44-летняя Саманта Уильямсон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвалась в заведение.

Она запрыгнула на колени к пострадавшему, который недавно оправился от тяжелой болезни, и сделала ему откровенное предложение, заявив, что желает сесть на его «большой бамбук».

Когда мужчина попытался ее оттолкнуть, агрессорша вылила алкогольный напиток на его жену, а затем нанесла самому виновнику торжества телесные повреждения и плюнула ему в лицо.

Пьяный мужчина устроил дебош в ресторане Москвы

Суд признал Уильямсон виновной и приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы с комендантским часом, а также обязал выплатить компенсацию пострадавшей паре. Адвокат женщины, ссылаясь на ее раскаяние, объяснил произошедшее тяжелым эмоциональным состоянием подзащитной из-за известия о переезде возлюбленного.