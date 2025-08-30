Генерал Оглоблин обратился с просьбой к судье

Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в незаконном получении 12 млн рублей от представителей пермского завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназваного участника процесса.

Источник рассказал, что Оглоблин сделал признание во время процесса, когда судья предоставил ему последнее слово.

«Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать», — сказал источник.

Ранее прокурор просил суд назначить Оглоблину 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Оглоблину инкриминируют получение взятки в 12 млн рублей от представителей компании «Телта». С этим предприятием были заключены госконтракты на сумму более 1,2 млрд рублей. Оглоблин контролировал выполнение оборонного заказа, будучи начальником управления планирования Главного управления связи ВС РФ.

Дело в закрытом режиме слушается в 235-м гарнизонном военном суде. Приговор прозвучит 2 сентября.

Осенью прошлого года Оглоблин признал вину в получении от топ-менеджеров завода «Телта» взятки в размере 36 миллионов рублей. По данному эпизоду весной его приговорили к 7 годам колонии строгого режима, лишили воинского звания и конфисковали почти 36 миллионов рублей.