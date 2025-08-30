Трехлетняя девочка утонула в выгребной яме в российском городе

В Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия: трехлетняя девочка утонула в выгребной яме во дворе частного дома. Яма не соответствовала строительным нормам и была ненадежно прикрыта.

Как сообщает СУ СКР по Новосибирской области, ребенок играл без присмотра взрослых и упал в яму. Отец достал девочку, и прибывшие врачи пытались ее реанимировать, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

"Отец вытащил ребенка из выгребной ямы, приехала скорая. Врачи пытались откачать девочку, но она умерла в больнице, нахлебавшись воды", - рассказали очевидцы "КП-Новосибирск".

В отношении отца возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дело передано в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Соседи характеризуют семью как неблагополучную.

Ранее в Магнитогорске в банном комплексе утонул восьмилетний мальчик - он остался без присмотра взрослых.